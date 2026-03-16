Depois do cancelamento da Finalíssima, que iria disputar ante a Argentina no próximo dia 27 de março, no Qatar, a Espanha vai realizar, nesse mesmo dia, um jogo particular de preparação ante a Sérvia, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), esta segunda-feira.

O encontro vai ser disputado na casa do Villarreal, o Estádio de La Cerámica, em Villarreal, com apito inicial marcado para as 21 horas locais (20 horas em Portugal Continental).

Outro jogo particular, frente ao Egito, também previsto para o Médio Oriente, a 30 de março, já tinha sido cancelado pelos organizadores.

Este vai ser o quarto encontro entre espanhóis e sérvios. Nos anteriores três jogos, houve duas vitórias espanholas (2-0 num particular em 2012 e 3-0 na Liga das Nações em 2024) e um empate (0-0, na Liga das Nações em 2024).