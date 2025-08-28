Giorgi Kochorashvili, médio do Sporting, e Nodar Lominadze, médio do Estoril, foram ambos convocados para a seleção da Geórgia. Trata-se de dois jogadores que reforçaram o futebol português neste verão e que constam, agora, na lista dos 24 eleitos pelo selecionador Willy Sagnol.

Kochorashvili aponta para as duas dezenas de jogos pela seleção georgiana. Já Lominadze estreia-se em convocatórias para a seleção A, depois de já ter representado as camadas jovens do país.

A seleção da Geórgia vai receber a Turquia (4 de setembro) e a Bulgária (7 de setembro) para as duas primeiras jornadas do grupo E para a qualificação para o Mundial de 2026, que decorre entre Estados Unidos, México e Canadá.

Ian Cathro, técnico do Estoril, não poderá assim contar com Lominadze para o jogo em atraso com o Santa Clara, que decorre no dia 6 de setembro.



