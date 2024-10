Trubin e Pavlidis foram convocados para os próximos compromissos da Ucrânia e da Grécia, respetivamente, da Liga das Nações.

A Ucrânia, que está no Grupo B1, vai defrontar a Geórgia (16 de novembro) e a Albânia, três dias depois.

Já a Grécia, que está no Grupo B2, mede forças, com a Inglaterra (14) e a Finlândia no dia 17.