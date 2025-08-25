Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, e Georgios Vagiannidis, lateral do Sporting, foram convocados pela seleção da Grécia para os dois jogos de qualificação para o Mundial de 2026. Fotis Ioannidis, avançado do Panathinaikos que é alvo do Sporting, também consta na lista dos eleitos.

A Grécia vai defrontar a Bielorrússia (5 de setembro) e a Dinamarca (8 de setembro) a contar para as primeiras duas jornadas do grupo C de qualificação para o Mundial 2026, que decorre nos Estados Unidos, México e Canadá.

Pavlidis, que parte para a segunda época no Benfica, conta com dois golos em seis jogos na presente temporada. Vagiannidis, que chegou ao Sporting a meio da pré-época, soma uma assistência em dois jogos pelos leões.

Já Ioannidis, que é um antigo desejo do Sporting e tem novamente sido apontado a Alvalade, fez quatro jogos na atual temporada, sem somar qualquer golo.