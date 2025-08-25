O capitão do Sporting, Morten Hjulmand, e o reforço do FC Porto, Victor Froholdt, foram dois dos 23 escolhidos para a seleção da Dinamarca. Na presente temporada, Hjulmand apontou um golo em quatro jogos realizados. Por outro lado, Froholdt soma um golo e uma assistência em três jogos.

Destaque ainda para as ausências de Conrad Harder, avançado do Sporting, e Alexander Bah, lateral do Benfica que se encontra lesionado. Patrick Dorgu e Rasmus Højlund, jogadores do Manchester United de Ruben Amorim, também constam na lista.

A seleção dinamarquesa enfrenta, neste início de setembro, a Escócia (dia 5 de setembro) e a Grécia (dia 8 de setembro) em dois jogos a contar para as primeiras jornadas da qualificação para o Mundial de 2026, que decorre nos Estados Unidos, no México e no Canadá.