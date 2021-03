Cabo Verde venceu esta terça-feira Moçambique por 1-0, garantido o apuramento para a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2022, a disputar nos Camarões.

O terceiro apuramento para a fase final da prova na história de Cabo Verde foi obtido com um autogolo de Faisal Bangal, na sexta e última jornada do grupo F de qualificação, num duelo que teve vários jogadores que atuam nos campeonatos portugueses.

No outro encontro do grupo F, os Camarões, treinados por António Conceição – já estavam apurados – empataram na receção ao Ruanda.

Os Camarões acabaram na liderança, com 11 pontos, seguidos de Cabo Verde com dez. O Ruanda somou seis pontos e ficou em terceiro do grupo. Em quarto e último ficou Moçambique, com quatro pontos.

Cabo Verde será a segunda equipa lusófona na CAN, depois da Guiné-Bissau também ter assegurado, esta terça-feira, uma vaga no torneio que se disputa em 2022 nos Camarões.

Além das duas equipas lusófonas, estão apuradas Etiópia, Mauritânia, Camarões, Senegal, Argélia, Mali, Guiné-Conacri, Tunísia, Egito, Gâmbia, Gabão, Gana, Burkina Faso, Zimbabué, Guiné-Equatorial, Marrocos, Costa do Marfim, Comores, Nigéria, Sudão e Malawi.

Ainda por definir está uma última vaga, depois do Serra Leoa-Benin ter sido adiado, devido a cinco alegados casos de covid-19 no conjunto visitante.