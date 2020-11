A Nigéria desperdiçou uma vantagem de 4-0 conseguida na primeira meia-hora de jogo e empatou 4-4 na receção a Serra Leoa, esta sexta-feira, em jogo da terceira jornada do grupo L de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) 2021, que se disputa em Camarões.

O lateral-esquerdo do FC Porto, Zaidu Sanusi, foi titular, fez a sua terceira internacionalização e assistiu para o 2-0, apontado por Osimhen, aos 21 minutos. Antes e depois, Iwobi construiu um bis (4m e 27m) e Chukwueze (29m) assinou o 4-0.

Teoricamente favorita à vitória esta tarde, com mais argumentos e uma vantagem mais do que sólida em jogo, a verdade é que a Nigéria deixou-se apanhar no marcador, num final de jogo absolutamente incrível.

Ainda antes do descano, Quee reduziu aos 41 minutos para o 4-1, resultado que se manteve até ao minuto 72, quando Alhaji Kamara reduziu. Bundu relançou definitivamente o jogo com o 4-3 ao minuto 80 e Kamara bisou para o 4-4 ao minuto 86.

De 4-0 para 4-4. Raro, mas aconteceu. E o futebol africano até tem um exemplo mais ou menos recente. Foi no CAN 2010: Angola vencia Mali por 4-0 ao minuto 79 e acabou por empatar.

Na classificação, ainda assim, a Nigéria lidera com sete pontos, seguido de Benim (três), Serra Leoa (dois) e Lesoto (um). Apuram-se os primeiros dois de cada grupo.