Cabo Verde venceu esta segunda-feira a Finlândia, no desempate por penáltis, após um empate a um golo no tempo regulamentar, na segunda edição da FIFA Series, competição amigável que antecede a estreia dos cabo-verdianos num Mundial de futebol.

Num jogo disputado em Auckland, na Nova Zelândia, a Finlândia, que não conseguiu a qualificação para o Mundial 2026, inaugurou o marcador mesmo antes do intervalo, pelo médio Naatan Skyttä, aos 45+4m.

Já na segunda parte, Cabo Verde respondeu aos 67 minutos, com um golo do defesa Kelvin Pires, após uma assistência de Sidny Lopes Cabral, lateral do Benfica, que foi suplente utilizado.

Depois de registado o empate, Cabo Verde levou a melhor nos penáltis. Foi quem começou a bater e venceu por 4-2, marcando por Sidny, Lenini, Nuno da Costa e Ryan Mendes. Só Jovane Cabral, do Estrela da Amadora, suplente utilizado, falhou pela sua equipa. Os finlandeses marcaram por Leo Walta e Onni Valakari, falhando depois por Topi Keskinen e Jaakko Oksanen.

Cabo Verde, seleção treinada por Pedro Leitão Brito, conhecido por Bubista, teve como titular o médio Yannick Semedo, do Farense, da II Liga.

A segunda edição da FIFA Series conta com 36 seleções masculinas, divididas em oito séries, e 12 equipas femininas, divididas em três séries, uma das quais a decorrer no Brasil. Esta série na Nova Zelândia inclui, além da equipa da casa, o Chile, duas seleções que se defrontam ainda esta segunda-feira.