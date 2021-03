O futebolista do Boavista, Reggie Cannon, foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, que defronta a Jamaica e Irlanda do Norte em dois jogos particulares.

Cannon, lateral-direito de 22 anos, figura numa lista de 26 jogadores do selecionador Gregg Berhalter para os jogos que se disputam em solo europeu. Contudo, refere a Federação, o jogador dos axadrezados vai, como outros, «devido às restrições da covid-19», voltar ao clube após o jogo com a Jamaica.

O encontro com os jamaicanos é a 25 de março, é no estádio Wiener Neustadt, na Áustria, ao passo que o duelo com a Irlanda do Norte, dia 28, é em Belfast, País de Gales, no estádio Windsor Park.

Cannon tem já 13 internacionalizações pelos vice-campeões da CONCACAF de 2018.

Em 2020/2021, a primeira época no Boavista e também no futebol na Europa, Cannon leva 22 jogos disputados.

A convocatória dos Estados Unidos fica marcada pela ausência de Weston McKennie, da Juventus, numa lista que conta com nomes como Sergiño Dest (Barcelona), Christian Pulisic (Chelsea) ou Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), este último filho do ex-internacional Claudio Reyna, com avó paterna portuguesa e passaporte luso.

Os jogos particulares servem de preparação para as meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF ante as Honduras, em junho, que antecedem a Gold Cup 2021 (de 10 de julho a 1 de agosto) e o início do apuramento para o Mundial 2022, a partir de setembro.