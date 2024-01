O avançado iraniano do FC Porto, Mehdi Taremi, marcou esta sexta-feira um dos golos da vitória do Irão ante o Burquina Faso, por 2-1, em jogo de preparação das duas seleções para a Taça Asiática e para a Taça das Nações Africanas, respetivamente.

O Burquina Faso adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por Mohamed Konaté, num remate de pé esquerdo já dentro da área, após uma recuperação de bola no meio-campo do Irão.

Porém, ainda na primeira parte, Mehdi Taremi fez o empate aos 42 minutos. Na sequência de um canto e de alguma insistência do Irão na área, Taremi rematou para o fundo da baliza.

O golo da reviravolta, que daria mesmo a vitória ao Irão, foi apontado por Omid Ebrahimi, aos 69 minutos de jogo, num desvio na área, após uma saída menos bem conseguida do guarda-redes do Burquina Faso.

O Irão integra o grupo C da Taça Asiática, com Emirados Árabes Unidos (seleção treinada por Paulo Bento), Hong Kong e Palestina. Já o Burquina Faso integra o grupo D da CAN, com Angola (treinada por Pedro Gonçalves), Argélia e Mauritânia.