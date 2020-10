O avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, marcou um dos golos da vitória do Irão ante o Uzbequistão, esta quinta-feira, em jogo de caráter particular entre as duas seleções.

O jogador de 28 anos, que voltou a jogar pela seleção quase um ano após a última internacionalização (14 de novembro de 2019), apontou, numa grande penalidade cometida sobre ele próprio, o segundo golo dos iranianos, ao minuto 51.

Antes, outra das figuras da equipa, o avançado Sardar Azmoun, inaugurou o marcador perto do intervalo, aos 44 minutos. Shomurodov reduziu a diferença dos uzbeques para o resultado final, ao minuto 53.

Taremi fez o 22.º golo pelo Irão, à 46.ª internacionalização. Foi substituído ao minuto 71.