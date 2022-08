Rui Bento e Emílio Peixe terminaram a ligação à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), confirmou esta terça-feira o organismo. Os dois técnicos, que orientavam respetivamente os sub-19 e os sub-20 de Portugal, vão integrar as equipas técnicas da federação do Kuwait.

A estrutura técnica da FPF vai ser reforçada com Bino, técnico de 49 anos que em 2021/22 treinou a União de Leiria e que também já orientou as equipas principal e a B do V. Guimarães e nos escalões jovens do FC Porto. Outro elemento que também reforça a FPF é Tiago Matos, de 29 anos, que vai ser assistente e que já conta com passagens pelo V. Setúbal, Sporting, Cova da Piedade, Sintrense e pela seleção de Moçambique, em diversos papéis, desde adjunto a coordenador e preparador físico.

«A FPF decidiu reforçar as estruturas técnicas do futebol masculino com a incorporação de dois elementos. Bino Maçães, técnico português de 49 anos, passa a integrar as equipas técnicas das Seleções Nacionais. Tiago Matos, treinador de 29 anos, será integrado nos quadros da FPF como assistente. Em sentido contrário, Rui Bento e Emílio Peixe deixam de fazer parte da FPF e vão integrar as equipas técnicas da federação do Kuwait. Rui Bento vai ser o selecionador principal, enquanto Peixe assume a seleção olímpica e coordena a formação», refere a FPF, em comunicado.