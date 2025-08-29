Espanha anunciou esta sexta-feira os convocados para os próximos compromissos internacionais. Samuel Omorodion, avançado do FC Porto que esteve presente na última convocatória, não consta na lista dos 26 eleitos.

O ponta-de-lança de 21 anos, recorde-se, lesionou-se no jogo frente ao Gil Vicente, no dia 18 de agosto, que contou para a segunda jornada da Liga. Foi, por isso, baixa para o terceiro jogo dos dragões e está ainda em dúvida para o clássico com o Sporting deste sábado. 

Entre os convocados destaque para Grimaldo, ex-Benfica, e Pedro Porro, ex-Sporting. Espanha enfrenta a Bulgária (4 de setembro) e a Turquia (7 de setembro) a contar para as duas primeiras jornadas da qualificação para o Mundial de 2026, que decorre entre Estados Unidos, México e Canadá. 

A formação espanhola quis ainda deixar uma mensagem além do desporto, referindo que «o jogo mais importante do verão é contra o fogo». Deixando, assim, uma homenagem a todos os bombeiros que lutam diariamente contra os incêndios. 

RELACIONADOS
Espanha: Azpilicueta reforça Sevilha a custo zero
OFICIAL: José Mourinho despedido do Fenerbahçe
Argentina: Otamendi e Alan Varela na convocatória final da seleção
Geórgia: Kochorashvili e Lominadze convocados para a seleção