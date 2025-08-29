Espanha anunciou esta sexta-feira os convocados para os próximos compromissos internacionais. Samuel Omorodion, avançado do FC Porto que esteve presente na última convocatória, não consta na lista dos 26 eleitos.

O ponta-de-lança de 21 anos, recorde-se, lesionou-se no jogo frente ao Gil Vicente, no dia 18 de agosto, que contou para a segunda jornada da Liga. Foi, por isso, baixa para o terceiro jogo dos dragões e está ainda em dúvida para o clássico com o Sporting deste sábado.

Entre os convocados destaque para Grimaldo, ex-Benfica, e Pedro Porro, ex-Sporting. Espanha enfrenta a Bulgária (4 de setembro) e a Turquia (7 de setembro) a contar para as duas primeiras jornadas da qualificação para o Mundial de 2026, que decorre entre Estados Unidos, México e Canadá.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Esta es la lista de 26 futbolistas que Luis de la Fuente ha convocado para los partidos ante Bulgaria y Turquía los días 4 y 7 de septiembre.



¡Empieza nuestro camino al Mundial!

ℹ️ Toda la información: https://t.co/WMFtAuuLQA#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/TB5rWZI39H — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

A formação espanhola quis ainda deixar uma mensagem além do desporto, referindo que «o jogo mais importante do verão é contra o fogo». Deixando, assim, uma homenagem a todos os bombeiros que lutam diariamente contra os incêndios.