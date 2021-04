Com um pleno de vitórias no arranque do apuramento para o Mundial 2022, a Itália subiu ao sétimo lugar no ranking da FIFA, liderado pela Bélgica e no qual Portugal se mantém em quinto lugar, informou esta quarta-feira o organismo.

A «squadra azurra» capitalizou as vitórias diante Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia para subir três posições, numa tabela em que, em contrapartida, Argentina e Uruguai desceram uma posição, para oitavo e nono, respetivamente.

Lembre-se que os sul-americanos viram os seus jogos previstos para o final de março adiados, perante a impossibilidade de contarem com muitos jogadores devido à recusa dos clubes europeus em libertarem os atletas, face à pandemia da covid-19.

A classificação da FIFA continua a ser liderada pela Bélgica, seguida da campeã mundial França, segunda, e do Brasil, terceiro. A Inglaterra ocupa o quarto lugar, à frente de Portugal, quinto, e de Espanha, sexta.

Nos dez primeiros classificados destaca-se também a entrada da Dinamarca, com uma subida do 12.º para o 10.º lugar, enquanto o México caiu para a 11.ª posição, à frente da Alemanha (12.ª).

Entre as seleções lideradas por treinadores portugueses, a Polónia estreou Paulo Sousa no arranque do apuramento, com uma vitória (Andorra), um empate (Hungria) e uma derrota (Inglaterra), e caiu dois lugares, para o 21.º posto

Por sua vez, a Venezuela de José Peseiro desceu duas posições, de 28.ª para 30.ª, sem que tivesse competido, por integrar a zona de qualificação sul-americana. Já a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, desceu de 38.ª para 39.ª, enquanto os Camarões, de António Conceição, mantiveram o 50.º posto, e o Bahrain, de Hélio Sousa, desceu a 99.º.



Ranking da FIFA:

1. (1) Bélgica, 1.783,38.

2. (2) França, 1.757,3.

3. (3) Brasil, 1.742,65.

4. (4) Inglaterra, 1.686,78.

5. (5) Portugal, 1.666,12.

6. (6) Espanha, 1.648,13.

7. (10) Itália, 1.642,06.

8. (7) Argentina, 1641,95.

9. (8) Uruguai, 1639,08.

10. (12) Dinamarca, 1631,55.

(…)

21. (19) Polónia, 1.549,87.

30. (28) Venezuela, 1.500,71.

39. (38) Coreia do Sul, 1.460,25.

55. (50) Camarões, 1.404,87.

73. (80) Cabo Verde, 1.330,16.

99. (97) Bahrain, 1.238,89.

108. (119) Guiné-Bissau, 1.171,19.

117. (106) Moçambique, 1.161,55.

126. (125) Angola, 1.135,88.

182. (182) Macau, 922,1.

190. (187) São Tomé e Príncipe, 903,31.

196. (197) Timor-Leste, 879,43.