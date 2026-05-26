Mauro Couto foi convocado para a Seleção Nacional sub-20, substituindo Mateus Mané, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta terça-feira.

O extremo de 20 anos do Sporting, que em 2025/26 fez 30 jogos, dois golos e três assistências pela equipa B na II Liga, rende o jovem de 18 anos do Wolverhampton, que se destacou na equipa principal dos ingleses com 30 jogos, três golos e uma assistência.

O Sporting passa, assim, a ter seis jogadores no elenco do selecionador Oceano Cruz, sendo o clube mais representado.

Portugal defronta o Japão (3 de junho), Costa do Marfim (6 de junho), Venezuela (8 de junho) e Canadá (11 de junho) no grupo B. Os adversários seguintes serão conhecidos após a classificação na fase de grupos.

Os trabalhos da seleção arrancam esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, com o primeiro treino, agendado para as 11 horas. A concentração é até às 19h30 desta terça-feira.