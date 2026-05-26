Mauro Couto (Sporting) rende Mateus Mané para o Torneio de Toulon
Mudança nos convocados da equipa sub-20 de Portugal
Mudança nos convocados da equipa sub-20 de Portugal
Mauro Couto foi convocado para a Seleção Nacional sub-20, substituindo Mateus Mané, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta terça-feira.
O extremo de 20 anos do Sporting, que em 2025/26 fez 30 jogos, dois golos e três assistências pela equipa B na II Liga, rende o jovem de 18 anos do Wolverhampton, que se destacou na equipa principal dos ingleses com 30 jogos, três golos e uma assistência.
O Sporting passa, assim, a ter seis jogadores no elenco do selecionador Oceano Cruz, sendo o clube mais representado.
Portugal defronta o Japão (3 de junho), Costa do Marfim (6 de junho), Venezuela (8 de junho) e Canadá (11 de junho) no grupo B. Os adversários seguintes serão conhecidos após a classificação na fase de grupos.
Os trabalhos da seleção arrancam esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, com o primeiro treino, agendado para as 11 horas. A concentração é até às 19h30 desta terça-feira.
Eis a convocatória completa (atualizada):
Académico Viseu: Gustavo Costa;
Arouca: José Silva;
Benfica: João Rego, Martim Ferreira, Tiago Freitas e Tiago Parente;
FC Porto: Dinis Rodrigues, Diogo Fernandes, Luís Gomes e Tiago Andrade;
Hamburgo: Fábio Baldé;
Lyon: Mathys De Carvalho;
Moreirense: Afonso Assis;
Santa Clara: João Afonso;
SC Braga: Jonatas Noro;
Sporting: Flávio Gonçalves, Francisco Silva, João Muniz, Manuel Mendonça, Rafael Nel e Mauro Couto;
Vitória SC: Miguel Nogueira;
Vizela: José Sampaio;