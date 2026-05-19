Sporting, FC Porto e Benfica dominam convocatória para o Torneio de Toulon
Leões com cinco atletas, dragões e águias com quatro cada. Mais dez clubes representados
Leões com cinco atletas, dragões e águias com quatro cada. Mais dez clubes representados
O selecionador dos sub-20, Oceano Cruz, convocou 23 atletas para a 52.ª edição do Torneio de Toulon (Torneio Maurice Revello). A lista foi anunciada esta terça-feira e tem no Sporting o clube mais representado com cinco atletas, seguido de FC Porto e Benfica, ambos com quatro cada.
Há ainda mais dez clubes representados na convocatória, cada um com um atleta cada: Académico de Viseu, Arouca, Vizela, Moreirense, Santa Clara, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Lyon (França), Hamburgo (Alemanha) e Wolverhampton (Inglaterra).
Portugal defronta o Japão (3 de junho), Costa do Marfim (6 de junho), Venezuela (8 de junho) e Canadá (11 de junho) no grupo B. Os adversários seguintes serão conhecidos após a classificação na fase de grupos.
Os trabalhos da seleção arrancam a 26 de maio, na Cidade do Futebol.
Eis a convocatória completa:
Académico Viseu: Gustavo Costa;
Arouca: José Silva;
Benfica: João Rego, Martim Ferreira, Tiago Freitas e Tiago Parente;
FC Porto: Dinis Rodrigues, Diogo Fernandes, Luís Gomes e Tiago Andrade;
Hamburgo: Fábio Baldé;
Lyon: Mathys De Carvalho;
Moreirense: Afonso Assis;
Santa Clara: João Afonso;
SC Braga: Jonatas Noro;
Sporting: Flávio Gonçalves, Francisco Silva, João Muniz, Manuel Mendonça e Rafael Nel;
Vitória SC: Miguel Nogueira;
Vizela: José Sampaio;
Wolverhampton: Mateus Mané.