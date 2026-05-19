O selecionador dos sub-20, Oceano Cruz, convocou 23 atletas para a 52.ª edição do Torneio de Toulon (Torneio Maurice Revello). A lista foi anunciada esta terça-feira e tem no Sporting o clube mais representado com cinco atletas, seguido de FC Porto e Benfica, ambos com quatro cada.

Há ainda mais dez clubes representados na convocatória, cada um com um atleta cada: Académico de Viseu, Arouca, Vizela, Moreirense, Santa Clara, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Lyon (França), Hamburgo (Alemanha) e Wolverhampton (Inglaterra).

Portugal defronta o Japão (3 de junho), Costa do Marfim (6 de junho), Venezuela (8 de junho) e Canadá (11 de junho) no grupo B. Os adversários seguintes serão conhecidos após a classificação na fase de grupos.

Os trabalhos da seleção arrancam a 26 de maio, na Cidade do Futebol.