Portugal vai voltar a disputar um play-off de acesso a uma fase final pela quarta vez na sua história, depois da derrota diante da Sérvia (1-2), no Estádio da Luz, que remeteu Portugal para o segundo lugar do Grupo A.

O sorteio dos «play-offs» de qualificação europeia está agendado para 26 de novembro, com os jogos a decorrerem de 24 a 29 de março do próximo ano, segundo anunciou a FIFA há dias. Portugal será cabeça de série.

Portugal falha a qualificação direta, mas a verdade é que sempre que teve de disputar um play-off, como já aconteceu nas qualificações para o Mundial2010, Euro2012 e Mundial2014, acabou sempre por conseguir chegar às fases finais, duas vezes com a Bósnia Herzegovina, outra com a Suécia de Zlatan Ibrahimovic.

Na primeira, para o Mundial da África do Sul, em 2010, Portugal defrontou a Bósnia Herzegovina, começando por vencer por 1-0, também no Estádio da Luz, com um golo solitário de Bruno Alves, voltando depois a vencer em Zenica, pelo mesmo resultado, com um golo de Raul Meireles.

Dois anos depois, novo play-off com a Bósnia, agora para o Euro2012, mas com os jogos invertidos. Primeiro um nulo em Zenica, depois uma goleada na Luz (6-2) com golos de Cristiano Ronaldo (2), Nani, Hélder Postiga (2) e Miguel Veloso.

Mais dois anos e mais um play-off, este o mais emocionante de todos, na corrida para o Mundial do Brasil, em 2014. Mais uma vez no Estádio da Luz, Portugal começou por ganhar à Suécia por 1-0, com um golo solitário de Cristiano Ronaldo. No segundo jogo, em Solna, Portugal esteve a perder por 2-1, com dois golos de Ibrahimovic, antes de Cristiano Ronaldo completar um hat-trick e reclamar o triunfo para Portugal por 3-2.

Um play-off diferente: como vai funcionar?

Ao contrário dos play-off do passado na Europa, este vai funcionar num formato ligeiramente diferente. Vai ser disputado por um total de 12 seleções: as dez segundas classificadas na fase de grupos (entre elas Portugal), mais os dois melhores vencedores dos grupos da Liga das Nações de 2020/2021 que não tenham ficado nos dois primeiros lugares da qualificação europeia nesta fase de grupos.

No sorteio, estas 12 seleções vão ser divididas em três caminhos. Ou seja, cada caminho vai ter um total de quatro seleções. Em cada caminho, vão ser realizadas meias-finais a um só jogo (dias 24 e 25 de março de 2022) e as finais dos três caminhos, a 28 e 29 de março de 2022. Os três vencedores das finais de cada caminho apuram-se para o Mundial do Qatar, ao passo que as outras nove seleções (as seis derrotadas nas meias-finais e as três derrotadas nas finais dos três caminhos) ficam pelo caminho.

No fundo, este play-off europeu para o Mundial 2022 funciona tal e qual como aconteceu o play-off de apuramento para o Euro 2020.

Mundial2014 (Brasil): play-off

Portugal-Suécia, 1-0

Suécia-Portugal, 2-3

Euro2012 (Ucrânia e Polónia): play-off

Bósnia Herzegovina-Portugal, 0-0

Portugal-Bósnia Herzegovina, 6-2

Mundial2010 (África do Sul): play-off

Portugal-Bósnia Herzegovina, 1-0

Bósnia Herzegovina-Portugal, 0-1