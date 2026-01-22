No rescaldo à conquista da CAN pelo Senegal, o selecionador Pape Thiaw recorreu às redes sociais para reagir à loucura da noite de domingo, na final contra Marrocos. O treinador de 44 anos esclareceu a saída de campo dos seus jogadores, quando um penálti foi assinalado a favor dos adversários para lá do minuto 90 – oportunidade que viria a ser desperdiçada de forma escandalosa por Brahim Díaz.

«Vivemos um torneio excecional com uma organização magnífica, mas que infelizmente terminou em tragédia. Nunca foi minha intenção ir contra os princípios do jogo que tanto adoro. Simplesmente tentei proteger os meus jogadores da injustiça. (…) Não foi mais do que uma reação emocional à parcialidade da situação. Após deliberação, decidimos regressar à partida e procurar a conquista para os senegaleses.»

A final da CAN ficou marcada por momentos de tensão, mas também pela liderança de Sadio Mané, avançado e capitão do Senegal que ordenou o regresso dos colegas a campo. Minutos mais tarde celebrariam o golo que permitiria retomar o trono de seleções em África.