O presidente da Federação Senegalesa de Futebol (FSF) voltou a abordar a derrota administrativa na final da CAN 2025. Esta quinta-feira, Abdoulaye Fall considerou a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) um ataque à honra do Senegal.

«É o maior roubo da história, é o roubo administrativo mais descarado da história do desporto. Isto é um ataque contra o desporto. Para ter estrelas na camisola vai passar a ser preciso advogados.»

Desta forma, a federação senegalesa apresentou em Paris a equipa jurídica que vai liderar o recurso. Em simultâneo, a entidade liderada por Abdoulaye Fall avançou para o Tribunal Arbitral do Desporto, enquanto o governo do Senegal exigiu investigações na CAF por suspeitas de corrupção.

O diferendo remonta à final de 18 de janeiro, em Rabat (Marrocos), vencida pelo Senegal no prolongamento. Antes, os senegaleses discordaram de um penálti assinalado a favor de Marrocos e recolheram ao balneário durante vários minutos. Por isso, a CAF atribuiu a vitória a Marrocos a 17 de março.