A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) informou esta quarta-feira que vai recorrer junto do Tribunal Arbitral do Desporto devido à retirada da CAN 2025. Apesar da vitória na final de 18 de janeiro, em Marrocos, frente aos anfitriões, a Confederação Africana entendeu que o momentâneo abandono do relvado por parte dos senegaleses mereceu desclassificação.

«Decisão injusta, sem precedentes e inacreditável, que desacredita o futebol africano», lê-se no comunicado da FSF.

Inconformados com um penálti assinalado a favor de Marrocos, em tempo de descontos, quando o jogo estava empatado a zero, os senegaleses abandonaram o relvado e dirigiram-se para os balneários, em protesto. No entanto, viriam a voltar para o campo e Brahim Díaz desperdiçou o penálti, com uma tentativa frustrada de um Panenka. Já no prolongamento, Pape Gueye marcou o golo que deu o triunfo ao Senegal.

A CAF até tinha confirmado o título do Senegal, mas a Federação marroquina recorreu dessa decisão, recurso esse que foi agora aceite.