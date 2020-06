Os índices físicos e mentais podem ser determinantes no regresso da Liga, após a interrupção de quase três meses, disse Sequeira, lateral esquerdo do Sp. Braga, em declarações ao site oficial do clube bracarense.

«Ninguém viveu este momento no futebol. Quem apresentar índices físicos e mentais mais fortes pode estar um passo à frente e, depois, a qualidade dos jogadores fará também a diferença. Sinto a equipa num bom momento, sinto o grupo unido e bem fisicamente. Vamos à luta», referiu o jogador.

«Sentimo-nos bem, estamos focados neste regresso e tudo faremos para começar da melhor maneira estes últimos 10 jogos, para conseguirmos o nosso objetivo. Estávamos num momento muito positivo. No entanto, a equipa tem trabalhado bem e está focada em dar continuidade ao trabalho que estávamos a realizar.»

Sequeria acrescentou, de resto, que o Santa Clara «é uma incógnita, porque, com esta paragem, as outras equipas podem ter encontrado outras maneiras de jogar e outros sistemas táticos». «Não só o Santa Clara, todas as equipas podem fazer alterações. Temos de nos preparar para chegar a sexta-feira, fazer o nosso jogo e ganhar», sublinhou.

O lateral abordou ainda o desejo de ter adeptos nos estádios até ao final da temporada, objetivo já assumido publicamente pelo presidente António Salvador.

«O regresso à competição tem de passar uma mensagem de confiança e responsabilidade. Queremos muito jogar num estádio com adeptos, mas temos de ver como as coisas se desenrolam para que a segurança possa acompanhar o regresso do público aos estádios», terminou