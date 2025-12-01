O português Rafa Silva continua o 'braço de ferro' com o Besiktas, da Turquia. Não jogou novamente pela sua equipa na última jornada do campeonato doméstico, diante do Karagumruk, que terminou numa vitória por 2-0 para o Besiktas.

O extremo não joga desde o dia 2 de novembro, num clássico com o Fenerbahçe, e tem alegado dores nas costas, sem que exames médicos diagnosticassem algum problema físico. É sabida a sua intenção de sair do clube com quem tem contrato até 2027 e, por enquanto, treina à parte.

«Nós já falamos sobre o Rafa Silva, ele tem feito treino individual, sozinho. Se ele quiser treinar connosco, nós estamos lá. Ele vem e diz que quer treinar, não temos nenhum problema. Mas, como eu disse antes, ele não quer jogar. Não tem nada a ver connosco. Se um dia ele quiser jogar de novo, a porta está aberta», garantiu o treinador Sergen Yalçin após a referida vitória.

Quem aproveitou a ausência de Rafa Silva no Besiktas foi Jota Silva, que foi titular e marcou nesse duelo. Tiago Djaló também jogou de início.

Rafa Silva é jogador do Besiktas desde 2024, altura em que trocou o Benfica pelo clube turco a custo zero. Tem 32 anos e retirou-se da Seleção Nacional.