O Manchester City erigiu uma estátua de Sergio Aguero no Etihad, numa homenagem ao melhor marcador da história do clube.

Toni Kroos, jogador do Real Madrid, estava atento e brincou com a figura do argentino. Não pela derrota que o Real Madrid infligiu aos citizens na Champions League, mas porque o alemão olha para a estátua e vê-se a ele próprio. Pelo menos, no ângulo em que a foto que um usuário do twitter partilhou.

Repórter da BBC, Simon Stone publicou a imagem com a legenda: «Sergio Aguero está aqui.»

O alemão respondeu: «De certeza?» Ora diga lá se, deste ângulo, a estátua não parece ser de Kroos.