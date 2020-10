Pedro Duarte vai ser apresentado esta quarta-feira, pelas 18h00, no Estádio do Fontelo, como novo treinador do Académico de Viseu, segundo confirmou à agência Lusa fonte da SAD viseense.

No mesmo dia em que oficializou a saída de Sérgio Boris, que no passado domingo havia colocado o lugar à disposição, após a derrota frente ao Cova da Piedade (0-2), o clube beirão apresenta agora o novo técnico que estava sem treinar desde que a pandemia de covid-19 obrigou ao cancelamento da II Liga, quando comandava o Estoril-Praia.

Pedro Duarte, de 40 anos, fez história no Sp. Braga, ao conquistar em 2013/2014 um inédito título de Campeão Nacional de Juniores para o clube minhoto.

O jovem treinador fará a estreia no comando da equipa no próximo sábado, no Seixal, frente ao Benfica B.