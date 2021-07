Não estão ao serviço das seleções, mas também não treinam embora tenham contrato com o FC Porto.

Neste arranque de temporada dos dragões, há pelo menos três jogadores que estão numa situação de absoluta indefinição: João Pedro, Ewerton e Nakajima não contam para o treinador Sérgio Conceição sequer para integrarem os trabalhos do plantel. Este trio, porém, têm vínculo contratual e ainda não resolveu o seu futuro imediato.

O lateral brasileiro de 24 anos, que tem contrato até 2023, vem do terceiro empréstimo consecutivo ao Bahia e não tem espaço no FC Porto, que neste momento a trabalhar tem seis opções para o lugar de defesa direito.

Já Ewerton termina contrato no final desta época. O médio brasileiro de 28 anos esteve emprestado aos japoneses do Urawa Reds antes de regressar ao Portimonense para disputar a segunda metade da época em Portugal. Apesar da titularidade nos algarvios, onde se destacou em Portugal e de onde foi transferido para os dragões em 2018, Ewerton não terá espaço no plantel do FC Porto, clube pelo qual nunca fez um jogo.

Outro jogador que se destacou em Portimão, mas que se mostrou apagado de dragão ao peito foi Shoya Nakajima, O internacional japonês incompatibilizou-se com Conceição e acabou cedido ao Al Ain dos Emirados Árabes Unidos a meio da última época. Tem contrato até 2024. Problema: o investimento forte dos portistas na sua contratação (cerca de 12 milhões de euros) tarda em ser rentabilizado.

Além deste trio, há ainda o caso de Renzo Saravia, que, ainda assim, não é um caso premente. O lateral argentino está emprestado ao Internacional de Porto Alegre até dezembro.

Por outro lado, Fernando Andrade, após dois anos de empréstimo a clubes turcos (Sivasspor e Rizespor), foi integrado para já no plantel, embora com poucas hipóteses de ficar.

Mais mediáticos são os casos de Vitinha e Tomás Esteves. O médio regressou de empréstimo do Wolverhampton, que não acionou a cláusula de compra de 20 milhões de euros dentro do prazo, mas ainda poderá sair para o clube inglês, enquanto o lateral voltou também de Inglaterra (Reading) e esteve com um pé fora já neste defeso, mas para já foi integrado no grupo de trabalho.