O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou que Pepe vai falhar o jogo com o Portimonense e abordou a renovação do central, que o liga ao clube azul e branco até 2023.

«A renovação é por todos aplaudida, até pelos valores que o Pepe transmite, que são valores à FC Porto», disse o técnico, na antevisão ao jogo com os algarvios.

Sérgio Conceição elencou depois esses valores: «A ambição, a competência, a grande paixão que tem no seu trabalho e dia a dia. Esse espírito único de nunca estar satisfeito com o que já se conseguiu. Estamos muito contentes pela renovação do Pepe.»