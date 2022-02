Na véspera de mais um clássico entre FC Porto e Sporting, Sérgio Conceição afirmou que este é o leão mais forte dos últimos quatro anos, ou seja, é o leão mais forte que o próprio Sérgio Conceição vai enfrentar desde que é treinador dos dragões.

O técnico azul e branco disse mesmo que este Sporting é mais forte do que o que foi campeão na época passada e recusou que este encontro seja decisivo para o desfecho do campeonato.

«É um encontro em que defrontamos um rival, e quando se ganha frente a uma equipa que está próxima de nós, são três pontos que ganhámos e três que o adversário não ganha. É importante, mas não é decisivo. Preparámos o jogo para ganhar, perante o melhor o Sporting dos últimos quatro anos, desde que aqui estou», referiu.



Sérgio Conceição considera que a formação leonina saiu a ganhar com as mudanças no mercado de janeiro: «Não só pelo trajeto que tem feito, é campeão nacional, está nos oitavos da Champions, mas porque reforçou-se bem, com um dos melhores jogadores do campeonato, o Marcus Edwards, e o melhor marcador da Argélia [Slimani]. Portanto é um Sporting mais forte do que aquele que foi campeão no ano passado», explicou depois.



O campeão nacional não poderá contar com Porro e Pedro Gonçalves está em dúvida. Porém, o FC Porto não acredita em facilidades. «Isso entronca no que disse antes. O Sporting tem alternativas. Nós tivemos de lidar com algumas ausências durante praticamente dois meses e continuamos o nosso trajketo. Quando a equipa está bem e a dinâmica é percetivel por todos os jogadores, não vejo que seja mais forte ou mais fraco por um jogador não jogar. Não podemos ir por aí», considerou o técnico portista.



FC Porto e Sporting defrontam-se na noite desta sexta-feira a partir das 20h15, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da Liga.