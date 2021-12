O FC Porto voltou esta segunda-feira aos treinos, depois da vitória com o Sp. Braga, e com mais três nomes no boletim clínico além de Marcano: Pepe, Wendell e Evanilson.

O primeiro sofreu um traumatismo e edema na perna direita, ao passo que o lateral-esquerdo contraiu um traumatismo com hematoma na perna esquerda. Por último, o avançado brasileiro tem um traumatismo no joelho esquerdo.

No final da partida frente aos bracarenses, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, revelou que o Pepe é o caso mais difícil.

O FC Porto, refira-se, defronta o Rio Ave na quarta-feira, em jogo da Taça da Liga, prova na qual os dragões já sabem que não podem seguir em frente.