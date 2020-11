O FC Porto cumpriu este domingo o primeiro de dois dias de folga concedidos por Sérgio Conceição.

O plantel azul e branco trabalhou no sábado de manhã, com vista à preparação para o jogo com o Fabril, mas terá agora dois dias para descansar, com exceção dos 14 jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções.

O jogo com o Fabril, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para o dia 21 de novembro, às 14h30.