Pepe já foi operado e terá alta hospitalar ainda esta quinta-feira, informou o FC Porto.

Numa nota no site oficial, os dragões revelam que o internacional português «foi operado pelo médico Carlos Monteiro na Casa de Saúde da Boavista, tendo-lhe sido reduzida a fratura na face contraída» no jogo com o Paços de Ferreira.

De resto, o plantel de Sérgio Conceição iniciou esta manhã a preparação para o jogo com o Nacional, de domingo. Além de Pepe, Marcano (treino condicionado), Mbaye (ginásio) e Zaidu (treino condicionado) não estiveram às ordens do técnico.

O FC Porto recebe o Nacional no domingo, em jogo da décima jornada da Liga. A partida está agendada para as 20h00.