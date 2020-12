Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa depois da vitória na Supertaça:



«Ter o presidente [na roda] é sempre importante. Queria começar por dedicar o troféu a duas pessoas. Ao senhor Reinaldo Teles e ao meu cunhado, que faleceu no passado mês e que esteve cá quando vencemos a Supertaça contra o Aves.»



«Tivemos muito mérito ao ganhar o campeonato e a taça. E hoje a vitória foi completamente merecida pela forma como interpretámos o jogo.»



«Já fizemos jogos fantásticos em que revelámos consistência defensiva. Nomeadamente na Liga dos Campeões. O processo defensivo teve a ver com toda a equipa, a começar na frente....»



Sérgio Conceição foi interrompido pela entrada dos seus jogadores na sala de imprensa. Para a festa (VÍDEO).