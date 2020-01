O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, «tem total confiança nos jogadores e no treinador».

Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição neste sábado, depois da derrota na final da Taça da Liga com o Sp. Braga. A newsletter do clube dá conta que o dirigente máximo «esteve ontem [sábado] reunido com a equipa, no balneário, e deixou uma mensagem clara: tem total confiança nos jogadores e no treinador e acredita que terça-feira será dada uma demonstração de força no jogo frente ao Gil Vicente.»

O primeiro parágrafo da Dragões Diário termina para relembrar que «o FC Porto está envolvido em três competições e todos no grupo seguirão juntos até ao fim».

Na véspera, quando anunciou que colocava o lugar à disposição, Sérgio Conceição afirmou que não existia união no clube. Mais tarde, treinador e presidente saíram do estádio de Braga juntos rumo ao Dragão, onde a equipa foi recebida por adeptos revoltados.