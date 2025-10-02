Sérgio Conceição está muito próximo de voltar ao ativo, para assumir o comando técnico do Al Ittihad.

O português encontra-se neste momento a acertar os últimos detalhes para finalizar o acordo com o clube saudita e poder assinar contrato. Em princípio, o vínculo será por três temporadas (esta época e mais duas).

Recorde-se que o Al Ittihad, campeão saudita em título, está sem treinador, desde que despediu Laurent Blanc, poucos meses depois de o francês conduzir a equipa de Jeddah ao título.

Sérgio Conceição deve assim voltar a ser adversário de Jorge Jesus, que orienta o líder Al Nassr e até foi decisivo no despedimento de Laurent Blanc, ao vencer o Al Ittihad fora de casa.

No clube de Jeddah, Sérgio Conceição vai reencontrar Danilo, que orientou no FC Porto.

