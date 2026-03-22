Sérgio Conceição está este domingo em Amarante, no Estádio Municipal, a ver o jogo da equipa local frente ao V. Guimarães B. A razão é óbvia: ver o filho Moisés Conceição.

Moisés joga no Amarante, também ele com o número 7, como fazia o pai. Sérgio Conceição aproveitou a pausa no futebol saudita para viajar até Portugal e lá surgiu ele nas imagens do Canal 11, sozinho, no topo da bancada.

O Amarante, refira-se, está a lutar pela promoção à II Liga, ocupando nesta altura a segunda posição da fase de subida, com mais um ponto do que o Belenenses e mais dois do que o V. Guimarães B, precisamente.