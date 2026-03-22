Sérgio Conceição
Há 1h e 11min
IMAGEM: Sérgio Conceição em Amarante para ver o jogo do filho
Moisés Conceição tem um importante encontro na luta pela subida
Moisés Conceição tem um importante encontro na luta pela subida
Sérgio Conceição está este domingo em Amarante, no Estádio Municipal, a ver o jogo da equipa local frente ao V. Guimarães B. A razão é óbvia: ver o filho Moisés Conceição.
Moisés joga no Amarante, também ele com o número 7, como fazia o pai. Sérgio Conceição aproveitou a pausa no futebol saudita para viajar até Portugal e lá surgiu ele nas imagens do Canal 11, sozinho, no topo da bancada.
O Amarante, refira-se, está a lutar pela promoção à II Liga, ocupando nesta altura a segunda posição da fase de subida, com mais um ponto do que o Belenenses e mais dois do que o V. Guimarães B, precisamente.
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