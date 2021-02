Pelo segundo jogo consecutivo, Sérgio Conceição foi multado por não usar a braçadeira de treinador.

Depois ter sido punido com uma coima de 383 euros no jogo com o Rio Ave, o treinador dos dragões terá agora de pagar 638 euros.

Esta não é a primeira nem a segunda vez que Conceição não usa braçadeira ou qualquer outro elemento identificativo das suas funções, uma vez que na menção do anterior castigo já havia referência ao comportamento reincidente do técnico. Recorde-se que após o jogo contra o Marítimo para a Liga, em outubro passado, o treinador portista também foi multado pelo mesmo motivo.

Ainda relativamente ao jogo em questão, o Belenenses-FC Porto, destaque para multas aplicadas às duas equipas por atraso nos inícios da primeira e segunda partes: 1.632 euros para os dragões e 898 euros para os lisboetas. Segundo os relatórios do árbitro e do delegado, nenhuma das equipas apresentou justificações.