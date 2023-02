Sérgio Conceição e Chermiti cumprimentaram-se no final do Sporting-FC Porto, que os dragões venceram por 2-1. O técnico dos azuis e brancos elogiou o avançado leonino, autor do golo do Sporting, na sala de imprensa, mas logo no relvado o gesto e a expressão do técnico foram em sinal de aprovação ao rival.

Na conferência, Conceição disse: «Foi um jogo equilibrado, no qual fizemos dois excelentes golos, e o Sporting também fez um excelente golo, através de um jovem de muita qualidade».