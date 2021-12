Após a derrota com o At. Madrid (3-1), que ditou que o futuro do FC Porto nas competições europeias passa pela Liga Europa, os azuis e brancos voltaram ao trabalho no Olival ainda com três baixas.

Cláudio Ramos, Marcano e Francisco Conceição são os nomes que constam no boletim clínico dos dragões. O guarda-redes fez treino integrado condicionado, enquanto o defesa espanhol e o internacional sub-21 prosseguiram com tratamento, informaram os azuis e brancos.

Sérgio Conceição volta a ter o plantel à disposição na próxima sexta-feira, para continuar a preparação do jogo diante do Sp. Braga, agendado para domingo (20h30)