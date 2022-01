À semelhança dos últimos anos, alunos do Colégio Júlio Dinis cantaram as Janeiras ao plantel do FC Porto e fizeram também chegar mensagens individuais a cada um dos elementos do plantel dos azuis e brancos.

Esta quarta-feira, o plantel juntou-se para tirar uma fotografia com os cartazes a exibirem as mensagens individuais, algumas delas com maior curiosidade e destaque.

O treinador, Sérgio Conceição, sorriu para a fotografia com o cartaz: «Vitinha, a grande revelação», numa mensagem em alusão à boa época do médio português no FC Porto. Por seu turno, Vitinha segurou o cartaz endereçado ao treinador. «Como nós, és um de nós, Sérgio Conceição!».

Entre outros, Otávio posou para a foto segurando uma mensagem sobre João Mário. «A ala direita é tua», pode ler-se. Marchesín segurou o cartaz com a mensagem para Manafá. «Como o Manafá não há», escreveram os alunos do Colégio. Francisco Conceição segurou a mensagem dirigida a Pepe, o «querido e grande capitão», entre outros.