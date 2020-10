Com várias mexidas no ataque – saíram Tiquinho Soares e Fábio Silva e entraram Tarema e Evanilson – Moussa Marega tem jogado sozinho na frente do ataque do FC Porto neste início de época.

Questionado sobre essa opção, Sérgio Conceição desvalorizou o sistema utilizado e relembrou o passado portista a jogar em 4x3x3.

«O jogar com dois homens na frente… no início [de Sérgio Conceição no clube] estranharam um bocadinho porque o FC Porto jogou sempre em 4x3x3 nos últimos largos anos e não era por aí que não ganhava. Chegamos sempre com muita gente ao último terço e à grande área adversária», defendeu.

De resto, Conceição deixou no ar a hipótese de voltar a lançar Marega sozinho no centro do ataque, mesmo frente a um adversário que, espera o treinador portista, se apresente com uma linha de cinco na defesa.

«Eles têm alternado a linha defensiva, ou quatro ou cinco, acredito que possam vir cá com uma linha de cinco. Temos de perceber as características do adversário e trabalhar para que isso não seja um problema. Cada adversário apresenta dificuldades. Pode tornar-se um jogo difícil se não formos inteligentes e pacientes», argumentou.

«O ano passado diziam que o FC Porto tinha dificuldades contra equipas que jogavam com um bloco abaixo. Não estou nada de acordo, fizemos golos fantásticos a encontrar espaços que não existiam. Todas as equipas do mundo que jogam contra equipas com todos os jogadores atrás da linha da bola têm mais dificuldades do que contra um adversário ais aberto. Nós é que temos de encontrar soluções para contrariar isso», atirou.