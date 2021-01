Um dia depois do empate no clássico frente ao Benfica, o FC Porto voltou aos treinos para preparar outro clássico: o com o Sporting, da meia-final da Taça da Liga.

No Olival, Sérgio Conceição só não contou Mbaye (ginásio) e Marcano (treino condicionado), ainda entregues ao departamento clínico.

Os dragões cumprem este domingo um dia de folga e voltam a treinar na segunda-feira. O jogo com o Sporting está agendado para terça-feira, às 19h45.