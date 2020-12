O FC Porto voltou a treinar esta quinta-feira com vista à preparação para o jogo com o Moreirense, agendado para o próximo domingo.

No último dia do ano, Sérgio Conceição não pôde contar com quatro nomes: Mbaye (ginásio), Mbemba (ginásio), Pepe (tratamento) e Marcano (treino condicionado).

Os dragões voltam ao trabalho já esta sexta-feira, às 11h30, no Olival.