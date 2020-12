O FC Porto voltou a treinar esta segunda-feira com vista à preparação do jogo com o Vitória de Guimarães, da 11.ª jornada da Liga.

A um dia desse desafio, Sérgio Conceição continuou a não contar com Mbemba, que fez de trabalho de ginásio. Mbaye e Marcano são os outros dois elementos dos portistas entregues ao departamento médico.

O FC Porto defronta o Vitória de Guimarães esta terça-feira, a partir das 21h00, no Estádio D. Afonso Henriques.