O Nantes sonha com o regresso de Sérgio Conceição. O treinador português, no entanto, tem outras ideias para a carreira e continua à espera de um clube de um campeonato superior, ou pelo menos com ambições europeias.

No entanto, refira-se, nada disto belisca a excelente relação de Conceição com Waldemar Kita, presidente do Nantes, e o carinho que tem pelo Nantes, onde foi muito feliz antes de assinar pelo FC Porto.

A verdade é que há clubes como o West Ham e o Leipzig que podem estar próximos de trocar de treinador, o próprio Everton pode tornar-se uma hipótese forte quando a aquisição por parte do Grupo Friedkin for consumada, pelo que nesta altura Sérgio Conceição prefere manter-se como está, aguardando por outra hipótese.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências