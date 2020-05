Foi com tristeza que Óliver Torres deixou o FC Porto no verão de 2019. O médio espanhol disse-o ao em entrevista ao Maisfutebol. Mais recentemente, Sérgio Conceição disse que Óliver andou uma semana com uma lágrima no olho, mas para ir embora, porque, disse o treinador, já não se sentia confortável para jogar nos dragões.

Agora, o jogador do Sevilha voltou a abordar o assunto da saída dos dragões, numa conversa com a Marca através do Instagram. «Não estava nos meus planos sair do FC Porto. (...) Eu estava muito feliz no FC Porto», assumiu, referindo que o único clube pelo qual trocaria os azuis e brancos seria o Sevilha.

«Depois de quatro anos em Portugal, agradava-me a ideia de jogar aqui, com um treinador [Julen Lopetegui] que me conhece muito bem. Era o Sevilha ou nada. O Sevilha é um clube familiar, com companheiros que me ajudaram e senti-me com confiança desde o princípio», concluiu.