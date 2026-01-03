Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para lembrar uma data redonda e, pelo caminho, puxar dos galões. É que o treinador chegou este sábado, após o triunfo por 1-0 sobre o Al Taawoun, às 600 vitórias na carreira.

«Uma vitória muito importante contra uma das melhores equipas do campeonato para fechar este exigente ciclo de quatro jogos seguidos com quatro vitórias. Estamos no caminho certo, mas temos muito trabalho pela frente», começou por escrever o português.

«Obrigado a todos os adeptos pelo apoio e carinho, hoje é um marco importante na minha carreira como treinador: 600 jogos oficiais em 13 anos e 12 troféus, um percurso que me deixa muito orgulhoso. Obrigado a todos os que têm estado ao meu lado nesta caminhada.»

Recorde-se que Sérgio Conceição já venceu três títulos de campeão em Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira, quatro Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça de Itália.