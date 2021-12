O Pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol indeferiu o recurso relativo à suspensão de 15 dias aplicada ao treinador do FC Porto.

Sérgio Conceição foi punido pelo CD por declaração relativas à arbitragem, no final do jogo Belenenses-FC Porto, de fevereiro.

O castigo saiu no final da semana passada, mas o recurso permitiu que Sérgio Conceição fosse para o banco no jogo com o Sp. Braga, do passado domingo.

Indeferido agora o recurso, o treinador portista volta a ficar com o castigo em vigor, sendo que esta quarta-feira há jogo com o Rio Ave, para a Taça da Liga. Mas uma providência cautelar, um novo recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), pode suspender novamente o castigo.

Para além do jogo com o Rio Ave, o FC Porto visita ainda o Vizela, no próximo fim de semana, e a fechar o ano civil tem um duplo duelo com o Benfica: primeiro para a Taça de Portugal, depois para a Liga.