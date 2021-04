O primeiro dos candidatos ao título a entrar em campo, na 25.ª jornada da Liga, é o FC Porto, que neste sábado recebe o Santa Clara pelas 20h30.

Pepe já não está no boletim clínico, mas o treinador portista, Sérgio Conceição, pode querer poupar o experiente central para o duelo com o Chelsea, dos quartos de final da Liga dos Campeões. Ivan Marcano também está clinicamente apto, mas até estava a readquirir ritmo na equipa B antes de sofrer o problema muscular.

As grandes dúvidas no onze portista estão relacionadas sobretudo com a gestão dos internacionais, uma vez que alguns jogadores somaram muitos minutos nas seleções e/ou tiveram viagens longas, como é o caso de Corona ou Taremi.

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, tem problema idêntico, nomeadamente com o japonês Morita, para além de estar privado de Fábio Cardoso e Allano, por castigo.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o FC Porto-Santa Clara.