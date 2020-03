O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou esta sexta-feira que não compete aos membros do plantel de futebol abordar as candidaturas às eleições no clube, marcadas para 18 de abril, assumidas esta semana. O técnico dos azuis e brancos sublinhou que, quando olha para o todo do FC Porto, olha para o atual presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Conceição disse que «não houve um comentário sobre essas questões», em alusão às candidaturas afirmadas por José Fernando Rio ou Nuno Lobo. «Não nos compete a nós, nem falar, nem perder tempo com essas situações», referiu Conceição, em conferência de imprensa, no Olival, na véspera do encontro ante o Rio Ave.

«Faz parte do futebol, do momento, nomeadamente do FC Porto, mas nada temos a dizer. Quando por um momento fecho os olhos e vejo FC Porto, vejo a figura do nosso presidente [Pinto da Costa]. Isto dos candidatos, respeito toda a gente. Neste momento é nosso presidente, o nosso clube, é o jogo do Rio Ave amanhã», completou.

O FC Porto-Rio Ave joga-se a partir das 20h30 deste sábado, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.