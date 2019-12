Sérgio Conceição considera que não há hegemonia do Benfica, pelo menos desde que há dois anos e meio assumiu o comando técnico do FC Porto.

«Desde que comecei aqui, até hoje, em dois anos e meio, o FC Porto tem 208 pontos, o rival Benfica tem 207. Portanto, essa hegemonia não é aquilo que dizem. É importante as pessoas perceberem o que é o FC Porto de há dois anos e meio a esta parte. Fizemos 88 e 85 pontos em dois campeonatos seguidos. E lutámos contra um rival extremamente forte. Mas forte em tudo aquilo o que envolve o futebol», afirmou Sérgio Conceição em entrevista ao Canal 11.

O técnico portista abordou também a forma como perdeu o último campeonato, depois de ter tido sete pontos de vantagem para o rival. «Demérito nosso, houve. A começar por mim. Mérito do adversário, também. A começar pelo Bruno Lage. Depois, houve uma grande fatia que foi decidido por lances mal validados do VAR ou do árbitro», disse o treinador portista, recordando o jogo com o Benfica no Dragão e a ausência de Éder Militão: «Dois jogos antes, ele saiu com uns amigos e chegou a casa às 4 horas da manhã na véspera de um jogo. Não podia pôr um jogador quando tem um comportamento do género.»