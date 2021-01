Sérgio Conceição voltou aos comandos dos treinos do FC Porto, na véspera da visita ao Farense, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

O técnico apresentou sintomas compatíveis com a covid-19 no final da semana, e por isso resguardou-se em casa, num primeiro momento, mas os testes deram negativo. Sérgio Conceição tinha regressado ao Olival no sábado, dia da testagem obrigatória para o jogo, mas não tinha orientado a sessão de trabalho.

Neste domingo, porém, já comandou a sessão, a última antes da viagem para o Algarve, na qual contou com Otávio. O médio brasileiro, que esteve infetado com a covid-19, foi reintegrado na véspera.

No treino voltou a estar também Francisco Conceição, filho do treinador portista, que nas últimas semanas tem sido convocado para a equipa principal.

Mbaye e Marcano são os únicos elementos lesionados.